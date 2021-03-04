ЗАМАНА - Участок автомобильной дороги «Махачкала – Леваши – Верхний Гуниб» будет временно закрыт

Участок автомобильной дороги «Махачкала – Леваши – Верхний Гуниб» будет временно закрыт

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04 марта, 2021. Четверг 11:47
Участок автомобильной дороги «Махачкала – Леваши – Верхний Гуниб» будет временно закрыт

По данным дагестанского МВД, движение по данному отрезку дороги будет временно приостановлено в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в результате обвала скальной породы с верхнего откоса дороги.

Участок автомобильной дороги «Махачкала – Леваши – Верхний Гуниб» будет временно закрыт
Общество

Как сообщает источник, движение будет восстановлено к 15:00 часам сегодняшнего дня.

 

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