Как сообщает источник, движение будет восстановлено к 15:00 часам сегодняшнего дня.
Участок автомобильной дороги «Махачкала – Леваши – Верхний Гуниб» будет временно закрыт
- Автор Арслан
- 04 марта, 2021. Четверг 11:47
По данным дагестанского МВД, движение по данному отрезку дороги будет временно приостановлено в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в результате обвала скальной породы с верхнего откоса дороги.
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