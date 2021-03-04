Следствие выяснило, что девушка не вуз не оканчивала и диплом ей, соответственно, не выдавался.
Расследование уголовного дела продолжается.
Поддельный документ об окончании высшего образования 28-летняя жительница Хасавюртовского района республики использовала, чтобы устроиться на работу учителем в одну из школ муниципалитета, сообщила пресс-служба СКР по РД.
Следствие выяснило, что девушка не вуз не оканчивала и диплом ей, соответственно, не выдавался.
Расследование уголовного дела продолжается.
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