ЗАМАНА - В Сергокалинском районе завершено строительство детского сада

В Сергокалинском районе завершено строительство детского сада

Автор
04 марта, 2021. Четверг 10:14
В Сергокалинском районе завершено строительство детского сада

Детское образовательное учреждение, строительные работы в котором выполнялись подрядчиком ООО «Южная строительная компания», вмещает в себя 35 человек.

В Сергокалинском районе завершено строительство детского сада
Общество

Таким образом, как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, новый сад, построенный в селении Ванашимахи, полностью решит вопрос с предоставлением мест.

Сад оснащен современной мебелью и игровыми площадками.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top