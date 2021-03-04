Таким образом, как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, новый сад, построенный в селении Ванашимахи, полностью решит вопрос с предоставлением мест.
Сад оснащен современной мебелью и игровыми площадками.
Детское образовательное учреждение, строительные работы в котором выполнялись подрядчиком ООО «Южная строительная компания», вмещает в себя 35 человек.
Таким образом, как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, новый сад, построенный в селении Ванашимахи, полностью решит вопрос с предоставлением мест.
Сад оснащен современной мебелью и игровыми площадками.
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