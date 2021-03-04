Уточним, что тарифы на вывоз мусора устанавливается регионами самостоятельно, исходя из рассолов на сбор, транспортировку и захоронение отходов.
Республиканская служба по тарифам утвердила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 08:46
В Дагестане служба по тарифам утвердила единые ставки на услуги регоператоров по обращению с ТКО на текущий год.
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