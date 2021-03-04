ЗАМАНА - Республиканская служба по тарифам утвердила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором

Республиканская служба по тарифам утвердила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором

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04 марта, 2021. Четверг 08:46
Республиканская служба по тарифам утвердила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором Республиканская служба по тарифам утвердила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором

В Дагестане служба по тарифам утвердила единые ставки на услуги регоператоров по обращению с ТКО на текущий год.

Республиканская служба по тарифам утвердила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором
Общество

Уточним, что тарифы на вывоз мусора устанавливается регионами самостоятельно, исходя из рассолов на сбор, транспортировку и захоронение отходов.

 

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