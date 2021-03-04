В Совете Федерации поддержали идею ускорить сроки реконструкции аэропорта

В процессе обсуждения 1-ый вице-премьер Правительства РД Батыр Эмеев выступил с предложением о включении второго этапа переобустройства аэропорта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По результатам совещания Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал это предложение. Стоит отметить, что прирост динамики в свою очередь положительно отразится на экономике региона.