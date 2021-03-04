ЗАМАНА - В Совете Федерации поддержали идею ускорить сроки реконструкции аэропорта

В Совете Федерации поддержали идею ускорить сроки реконструкции аэропорта

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04 марта, 2021. Четверг 00:07
В Совете Федерации поддержали идею ускорить сроки реконструкции аэропорта

На расширенном совещании Комитета Совета Федерации по  обороне и безопасности  в рамках Дней Республики Дагестан обговорили вопрос улучшения темпов реализации второго шага переобустройства  махачкалинского аэропорта «Уйташ».

В Совете Федерации поддержали идею ускорить сроки реконструкции аэропорта
Общество

В процессе обсуждения  1-ый вице-премьер Правительства РД Батыр Эмеев выступил с предложением о включении второго этапа переобустройства аэропорта  в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По результатам совещания Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал это  предложение. Стоит отметить, что прирост динамики в свою очередь положительно отразится на экономике региона.

 

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