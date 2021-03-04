В процессе обсуждения 1-ый вице-премьер Правительства РД Батыр Эмеев выступил с предложением о включении второго этапа переобустройства аэропорта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По результатам совещания Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал это предложение. Стоит отметить, что прирост динамики в свою очередь положительно отразится на экономике региона.
В Совете Федерации поддержали идею ускорить сроки реконструкции аэропорта
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 00:07
На расширенном совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в рамках Дней Республики Дагестан обговорили вопрос улучшения темпов реализации второго шага переобустройства махачкалинского аэропорта «Уйташ».
Последнее от Хадижат
- Ильяс Умаханов: «Для развития туризма Дагестану необходима современная инфраструктура»
- Валентина Матвиенко прокомментировала прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации
- Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ
- Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана
- С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику