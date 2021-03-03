ЗАМАНА - Ильяс Умаханов: «Для развития туризма Дагестану необходима современная инфраструктура»

Ильяс Умаханов: «Для развития туризма Дагестану необходима современная инфраструктура»

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03 марта, 2021. Среда 21:59
Ильяс Умаханов: «Для развития туризма Дагестану необходима современная инфраструктура»

По итогам прошедших Дней Республики Дагестан в Совете Федерации, заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов обратил внимание на то, что региону сегодня необходимо делать упор на развитие туристического направления.

Ильяс Умаханов: «Для развития туризма Дагестану необходима современная инфраструктура»
Общество

«У нас есть вся для того, чтобы гости республики могли прекрасно провести время, насладиться природой и оздоровиться. Но сегодня, для прорыва в сфере туризма нам нужна современная инфраструктура. Речь идет о транспортной, коммунальной, гостиничной отрасли», - подчеркнул Ильяс Умаханов.
Сенатор заявил, что работа в этом направлении ведется, часть объектов в туристической отрасли вошли в Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан».

 

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