Ильяс Умаханов: «Для развития туризма Дагестану необходима современная инфраструктура»

По итогам прошедших Дней Республики Дагестан в Совете Федерации, заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов обратил внимание на то, что региону сегодня необходимо делать упор на развитие туристического направления.

«У нас есть вся для того, чтобы гости республики могли прекрасно провести время, насладиться природой и оздоровиться. Но сегодня, для прорыва в сфере туризма нам нужна современная инфраструктура. Речь идет о транспортной, коммунальной, гостиничной отрасли», - подчеркнул Ильяс Умаханов.

Сенатор заявил, что работа в этом направлении ведется, часть объектов в туристической отрасли вошли в Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан».