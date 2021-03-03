ЗАМАНА - Валентина Матвиенко прокомментировала прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации

Валентина Матвиенко прокомментировала прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации

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03 марта, 2021. Среда 19:33
Валентина Матвиенко прокомментировала прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Дагестан очень фундаментально подготовился к данному мероприятию. Не смотря на столетний юбилей республики, работа в рамках Совета Федерации была не парадной, а нацеленной на результат.

«Очень важно, что во главу угла были поставлены проблемы, которые накопились в регионе. Которые нужно решать для устойчивого социально-экономического развития, для повышения качества уровня жизни людей. Исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов это прекрасно понимает, он открыто говорил о тех проблемах, которые существуют. И что особенно ценно, не просто говорил, обозначал их, а предлагал способы решения», - заключила Валентина Матвиенко. 

 

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