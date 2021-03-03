Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ

По его словам, для Дагестана это событие крайне важное и знаковое. Ильяс Умаханов подчеркнул, что это рабочий инструмент в решении актуальных проблем республик, краев и областей.