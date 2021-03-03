По его словам, для Дагестана это событие крайне важное и знаковое. Ильяс Умаханов подчеркнул, что это рабочий инструмент в решении актуальных проблем республик, краев и областей.
Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ
- Автор Хадижат
- 03 марта, 2021. Среда 19:29
В Совете Федерации состоялись Дни Республики Дагестан. Какое значение они имеют для региона прокомментировал Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов.
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