ЗАМАНА - Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ

Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ

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03 марта, 2021. Среда 19:29
Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ

 В Совете Федерации состоялись Дни Республики Дагестан. Какое значение они имеют для региона прокомментировал Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов.

По его словам, для Дагестана это событие крайне важное и знаковое. Ильяс Умаханов подчеркнул, что это рабочий инструмент в решении актуальных проблем республик, краев и областей.

 

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