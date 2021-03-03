ЗАМАНА - С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику

С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику

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03 марта, 2021. Среда 18:45
С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику

 Сергей Меликов в рамках пресс-подхода по результатам Дней Дагестана в Совете Федерации, рассказал журналистом, на какой стадии находится решение вопроса с вывозом ТКО в городах Дагестана.

С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику
Общество

«Когда мы стали разбираться в ситуации, то поняли, что необходимо приводить в порядок нормативную базу, нужно подключать федеральные органы. Таки образом, мы попросили принять участие в этом процессе главу «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Также к работе над рядом вопросов подключился лично Министр природных ресурсов России. В результате этой работы мы сегодня кооректируем территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО», сообщил Глава Дагестана.
Также Сергей Меликов добавил, что нормативная база на сегодня почти сформирована и с 1 марта республика приступили к обработке ТКО по графику.
«Параллельно с этим продолжаем оформление необходимой нормативной базы, в том числе и корректировку тарифов. Как только мы эту работу завершим, приступим к выбору потенциальных операторов, которые будут заниматься в регионе обращением с ТКО на долгосрочной основе», заключил врио Главы РД Сергей Меликов.

 

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