С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику

«Когда мы стали разбираться в ситуации, то поняли, что необходимо приводить в порядок нормативную базу, нужно подключать федеральные органы. Таки образом, мы попросили принять участие в этом процессе главу «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Также к работе над рядом вопросов подключился лично Министр природных ресурсов России. В результате этой работы мы сегодня кооректируем территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО», сообщил Глава Дагестана.

Также Сергей Меликов добавил, что нормативная база на сегодня почти сформирована и с 1 марта республика приступили к обработке ТКО по графику.

«Параллельно с этим продолжаем оформление необходимой нормативной базы, в том числе и корректировку тарифов. Как только мы эту работу завершим, приступим к выбору потенциальных операторов, которые будут заниматься в регионе обращением с ТКО на долгосрочной основе», заключил врио Главы РД Сергей Меликов.