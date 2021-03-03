ЗАМАНА - Сергей Меликов подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

Сергей Меликов подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

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03 марта, 2021. Среда 18:26

Сегодня, пленарное заседание стало последним мероприятием, в рамках проведения Дней Дагестана в Совете Федерации.

Подводя итог трехдневной работы, Сергей Меликов заключил, что в рамках работы шести комитетов были подняты важнейшие вопросы социально-экономического развития Дагестана. «Они касаются широкого спектра вопросов: от туризма и медицинского обеспечения до стратегически важных проектов. Таких, как например как развитие махачкалинского аэропорта и внесение изменений в программы, в рамках которых мы могли бы укрепить инфраструктуру по различным хозяйственным направлениям Республики Дагестан. На всех заседаниях комитетов присутствовали представители федеральных органов власти. Со стороны министерств и ведомств мы тоже нашли поддержку. Но, безусловно, нужны уточнения по некоторым параметрам. Поэтому Постановление вступит в силу 17 марта. До этого у нас есть время скорректировать его содержание», заключил Сергей Меликов.

 

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