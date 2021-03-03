Махачкалинский аэропорт сможет принимать почти все виды воздушных судов

АО «Аэропорт Махачкала» совместно с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» ведет работу подготовке к началу проектирования второго этапа реконструкции аэродрома «Махачкала» (Уйташ), предусматривающего строительство новой взлетно-посадочной полосы и других элементов аэродромной инфраструктуры .

Финансирование проекта реконструкции аэродрома «Махачкала» (Уйташ) планируется произвести за счет средств Акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала».

После реконструкции, аэропорт сможет принимать практически все виды воздушных судов. Как сообщает генеральный директор махачкалинского аэропорта Арсен Пирмагомедов, реконструкция не только позволит усилить эксплуатационные возможности государственной авиации, но и значительно поднять рынок авиационных перевозок, как грузовых, так и пассажирских, что повлечет увеличение туристического потока в регион.