ЗАМАНА - В Совете Федерации рассмотрели возможность поддержки дагестанских семей, где родились 3 дети и более

В Совете Федерации рассмотрели возможность поддержки дагестанских семей, где родились 3 дети и более

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03 марта, 2021. Среда 16:22
В Совете Федерации рассмотрели возможность поддержки дагестанских семей, где родились 3 дети и более

Во вторник, 2 марта, на совещании Комитета по соцполитике Совета Федерации был поднят вопрос поддержки семей с тремя и более детьми.

В Совете Федерации рассмотрели возможность поддержки дагестанских семей, где родились 3 дети и более
Общество

Было подчеркнуто, что в Республике Дагестан в период за 2015 2019 годы наблюдалось ежегодное понижение рождаемости в среднем больше чем на две тысячи человек. По существующим сведениям, в прошлом году эта цифра несколько возросла. Но, согласно демографическому прогнозу, вероятно рождаемость в регионе к 2024 году не достигнет запланированного национальным проектом «Демография» показателя.

Поэтому, поддержка дагестанских семей ежемесячной денежной выплатой на третьих либо следующих детей поможет содействовать предупреждению снижения рождаемости и осложнения демографической положения дел в Республике Дагестан.

Внимание сенаторов также было обращено на то обстоятельство, что Дагестане сегодня регион с одним из наиболее низких уровней доходов. Введение обозначенной помощи многодетным семьям может содействовать улучшению их материальной поддержки.

 

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