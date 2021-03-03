В Совете Федерации обсудили перебои с подачей газа и электричества в Дагестане

Открывая час Республики Дагестан, в рамках юбилейного 500-заседания, Председатель СФ России Валентина Матвиенко поприветствовала дагестанскую делегацию и передала слово Врио Главы региона Сергею Меликову.

Руководитель республики рассказал о перспективных направлениях социально-экономического развития субъекта. Он подчеркнул, что в предыдущие два дня проходило рассмотрение в профильных комитетах проблемных вопросов региона. В своем выступлении, Сергей Меликов коснулся таких тем, как потенциал Дагестана, развитие Дербента, незавершенное строительство объектов и агропромышленного комплекса.

Подробно он остановился на каждом из них, особое внимание было уделено проблемам региона. В числе таковых, Сергей Меликов назвал состояние водоснабжения о водоотведения, перебои в подаче газа и электроснабжения. «Тысячи людей в Дагестане регулярно сидят без света. В некоторых районах Махачкалы в будние дни электричество не превышает 160 вольт. Давления газа в ряде населенных пунктов не хватает для того, чтобы отопить жилое помещение. Более 360 км газопроводов, которые нуждаются в замене. Почти каждая четвертая газораспределительная станция исчерпала свою пропускную способность. Целые микрорайоны и даже города периодически остаются без питьевой воды и электричества, как произошло осенью прошлого года в Каспийске. При этом Каспийск является базой Каспийской флотилии. Мы не должны позволять, чтобы вопрос местного значения разрастался до фактора, негативно влияющего на национальную безопасность», - подчеркнул Сергей Меликов.

Затягивание решения данных вопросов не только обрекает людей выживать в антисанитарных условиях, но и ведет к печальным для всего Каспия экологическим последствиям, которые ощутимы и в других регионах.