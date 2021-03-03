В Дагестане задержаны четыре подростка за угон машин

Автор Арслан

Четверых подозреваемых сотрудники полиции установили, произведя необходимые оперативные мероприятия после того, как в дежурную части поступило сообщение от 51-летнего жителя поселка Турали.