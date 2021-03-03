ЗАМАНА - В Дагестане задержаны четыре подростка за угон машин

В Дагестане задержаны четыре подростка за угон машин

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03 марта, 2021. Среда 15:26
В Дагестане задержаны четыре подростка за угон машин

Четверых подозреваемых сотрудники полиции установили, произведя необходимые оперативные мероприятия после того, как в дежурную части поступило сообщение от 51-летнего жителя поселка Турали.

В Дагестане задержаны четыре подростка за угон машин
Общество

По сообщению регионального МВД, угонщики, на счету которых еще одно подобное преступление, уже сознались в содеянном, а автомобили в скором времени будут возращены владельцами.

По данным фактам собран материал для принятия процессуального решения.

 

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