По сообщению регионального МВД, угонщики, на счету которых еще одно подобное преступление, уже сознались в содеянном, а автомобили в скором времени будут возращены владельцами.
По данным фактам собран материал для принятия процессуального решения.
Четверых подозреваемых сотрудники полиции установили, произведя необходимые оперативные мероприятия после того, как в дежурную части поступило сообщение от 51-летнего жителя поселка Турали.
По сообщению регионального МВД, угонщики, на счету которых еще одно подобное преступление, уже сознались в содеянном, а автомобили в скором времени будут возращены владельцами.
По данным фактам собран материал для принятия процессуального решения.
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