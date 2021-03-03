Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили выставку Республики Дагестан

В рамках экспозиции, на выставке, площадь которой занимает более 240 квадратных метров, представлены такие сферы развития региона, как промышленность, сельское хозяйство, спорт, туризм и культура. Подчеркнём, ранее указом Врио Руководителя Республики Дагестан 2021 год был объявлен Годом 100-летия со дня образования ДАССР.