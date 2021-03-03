ЗАМАНА - Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили концерт ансамбля "Лезгинка"

Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили концерт ансамбля "Лезгинка"

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03 марта, 2021. Среда 14:04
Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили концерт ансамбля &quot;Лезгинка&quot; Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили концерт ансамбля &quot;Лезгинка&quot; Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили концерт ансамбля &quot;Лезгинка&quot; Сергей Меликов и Валентина Матвиенко посетили концерт ансамбля &quot;Лезгинка&quot;

Яркой частью культурной программы Дней Республики Дагестан, которые проходят в эти дни в Совете Федерации, стало выступление Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгинка».

Выступление ансамбля, достойно представляющего регион в разных точках мира, посетили Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов а также член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов.

Валентина Матвиенко поблагодарила коллектив за то прекрасное настроение и заряд эмоций, которые были подарены зрителям посредством выступления.
Она отметила, что "Лезгинка" достояние не только Дагестана, но и всей России, символизирующее яркий талант, любовь к своей культуре и пример мирного сосуществования представителей разных национальностей в одном ансамбле.

 

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