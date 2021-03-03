В Дагестане жители незаконно оформляли пенсию

Размер выплат трем лицам Левашинского района республики с фальшивыми пенсионными удостоверениями, которые, по данным следственного управления, им выдал бывший начальник отдела Федеральной миграционной службы, составил от 145 тыс. до 930 тыс. рублей.

Что касается размера взяток, требуемых представителем пенсионного ведомства за свои услуги, то размер их составил от 80 тыс. до 200 тыс. рублей.

Отмечено, что на всех четверых завели уголовное дело.