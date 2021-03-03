Что касается размера взяток, требуемых представителем пенсионного ведомства за свои услуги, то размер их составил от 80 тыс. до 200 тыс. рублей.
Отмечено, что на всех четверых завели уголовное дело.
Размер выплат трем лицам Левашинского района республики с фальшивыми пенсионными удостоверениями, которые, по данным следственного управления, им выдал бывший начальник отдела Федеральной миграционной службы, составил от 145 тыс. до 930 тыс. рублей.
Что касается размера взяток, требуемых представителем пенсионного ведомства за свои услуги, то размер их составил от 80 тыс. до 200 тыс. рублей.
Отмечено, что на всех четверых завели уголовное дело.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..