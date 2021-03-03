В Махачкале обсудили детали строительства онкологического центра

Вопрос строительства онкологического центра стал одним из ключевых во вторник, 2 марта, на заседании под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

В заседании приняли участие инициаоры проекта, компания «МедИнвестГрупп», готовая взять на себя затраты по строительству крупного онкологического центра, оборудованного сверхтехнологичным медоборудованием для диагностики и лечения пациентов Проект предлагается воплотить в формате государственно-частного партнерства.

Территориально онкодиспансер предлагается расположить в районе международного аэродрома Уйташ. Объем финансирования проекта около 14 миллиардов рублей, срок реализации 54 месяца. По результатам заседания Абдулпатах Амирханов дал распоряжения руководителям ответственных органов провести работу по подготовке к реализации проекта.