ЗАМАНА - В Махачкале обсудили детали строительства онкологического центра

В Махачкале обсудили детали строительства онкологического центра

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03 марта, 2021. Среда 08:37
В Махачкале обсудили детали строительства онкологического центра В Махачкале обсудили детали строительства онкологического центра

Вопрос строительства онкологического центра стал одним из ключевых во вторник, 2 марта, на заседании под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

В Махачкале обсудили детали строительства онкологического центра
Общество

В заседании приняли участие инициаоры проекта, компания «МедИнвестГрупп», готовая взять на себя затраты по строительству крупного онкологического центра, оборудованного сверхтехнологичным медоборудованием для диагностики и лечения пациентов Проект предлагается воплотить в формате государственно-частного партнерства.

Территориально онкодиспансер предлагается расположить в районе международного аэродрома Уйташ. Объем финансирования проекта около 14 миллиардов рублей, срок реализации 54 месяца. По результатам заседания Абдулпатах Амирханов дал распоряжения руководителям ответственных органов провести работу по подготовке к реализации проекта.

 

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