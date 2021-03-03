ЗАМАНА - В Совете Федерации обсудили восстановление водоемов на территории Дагестана

В Совете Федерации обсудили восстановление водоемов на территории Дагестана

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03 марта, 2021. Среда 07:41
В Совете Федерации обсудили восстановление водоемов на территории Дагестана

Еще одним важным вопросом, на который было обращено внимание сенаторов, в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации, стало состояние Аракумских и Нижнетерских нерестово-выростных водоемов. Данные водоемы являются неповторимыми природными объектами, которые имеют колоссальное рыбохозяйственное и природоохранное значение для бассейна Каспийского моря.

В Совете Федерации обсудили восстановление водоемов на территории Дагестана
Общество

"Восстановление гидрологического режима этих озер разрешит довести объемы воспроизводства рыбы до 800 миллионов молоди ежегодно, прирастить объемы добычи рыбы, в связи с тем, что на этих водоемах производится промышленное рыболовство", отметил временно исполняющий обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Кроме того он заключил, что для решения этой проблемы необходима реализовать проект по строительству водозаборного сооружения.

Самым вероятным способом обеспечить водоёмы было названо привлечение инвесторов с использованием механизма государственно-частного партнерства.

 

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