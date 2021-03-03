Опустынивание Кизлярских пастбищ обсудили в Совете Федерации

Еще одной темой, которая была озвучена перед членами Комитета Совета Федерации стала система отгонного животноводства в Республике Дагестан.

Как объяснил Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, дважды в год на этих землях производится перегон скота. Большая часть зимних пастбищ республики размещена в регионе «Кизлярские пастбища», где в прохладный период года содержится свыше 1,5 млн голов овец.

Сейчас трудность опустынивания в регионе Кизлярских пастбищ, подтверждается данными аэрокосмического обследования территорий. Процессы опустынивания усиливаются с каждым годом, число открытых песков вырастает, случается засыпание песком плодотворных пастбищ, возникают новые очаги открытых песков.

Для решения этой трудности нужно принять ряд мер, среди которых проведение почвенно-агроэкологического обследования, провести геоботаническое обследование, улучшить пастбищную нагрузку, а также обеспечить продуктивную работу контрольных органов по выполнению земельного законодательства», обозначил временно исполняющий обязанности заместителя премьер-министра.