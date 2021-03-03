ЗАМАНА - Опустынивание Кизлярских пастбищ обсудили в Совете Федерации

Опустынивание Кизлярских пастбищ обсудили в Совете Федерации

Автор
03 марта, 2021. Среда 07:15
Опустынивание Кизлярских пастбищ обсудили в Совете Федерации

Еще одной темой, которая была озвучена перед членами Комитета Совета Федерации стала система отгонного животноводства в Республике Дагестан.

Опустынивание Кизлярских пастбищ обсудили в Совете Федерации
Общество

Как объяснил Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, дважды в год на этих землях производится перегон скота. Большая часть зимних пастбищ республики размещена в регионе «Кизлярские пастбища», где в прохладный период года содержится свыше 1,5 млн голов овец.

Сейчас трудность опустынивания в регионе Кизлярских пастбищ, подтверждается данными аэрокосмического обследования территорий. Процессы опустынивания усиливаются с каждым годом, число открытых песков вырастает, случается засыпание песком плодотворных пастбищ, возникают новые очаги открытых песков.

Для решения этой трудности нужно принять ряд мер, среди которых проведение почвенно-агроэкологического обследования, провести геоботаническое обследование, улучшить пастбищную нагрузку, а также обеспечить продуктивную работу контрольных органов по выполнению земельного законодательства», обозначил временно исполняющий обязанности заместителя премьер-министра.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top