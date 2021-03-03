ЗАМАНА - Вопрос финансирования мелиоративных мероприятий на территории Дагестана обсудили в Совете Федерации

Вопрос финансирования мелиоративных мероприятий на территории Дагестана обсудили в Совете Федерации

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03 марта, 2021. Среда 00:35
Вопрос финансирования мелиоративных мероприятий на территории Дагестана обсудили в Совете Федерации

На заседании Комитета Совета Федерации по играно-продовольственной политике и природопользованию, под руководством председателя Комитета Алексея Майорова обсудили финансирование мелиоративных мероприятий на территории Дагестана.

Вопрос финансирования мелиоративных мероприятий на территории Дагестана обсудили в Совете Федерации
Общество

Напомним, с 1 по 3 марта в в Совете Федерации проходят Дни Республики Дагестан, и данный вопрос был включен в повестку дня как один из требующих детального рассмотрения. Коснувшись темы водообеспечения, временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что сельхозпроизводство республики развивается в трудных природно-климатических критериях.
В остро засушливых условиях расположено 75% пашни, на необеспеченных осадками территориях 16% и лишь 9% в сравнительно благоприятных по естественному увлажнению условиях.

«При этом наш регион владеет богатыми водными ресурсами, комфортными возможностями подачи воды из русел на поверхность земли. Свидетельствует этому и то, что на долю республики приходится 8,5 орошаемых земель страны, а в северокавказском федеральном окружении более сорока процентов", подчеркнул Абдулмуслимов.

Также он сообщил, что за прошедшие 3 года, благодаря государственной поддержке, сельхозтоваропроизводителями республики проведены мероприятия по повышению качества мелиоративного состоянии орошаемых земель.

В 2019-2020 гг. на реализацию мелиоративных мероприятий из бюджета региона было выделено направлено около 800 миллионов рублей, что является беспрецедентным опытом в практике регионов страны. "В целях создания условий для развития сельского хозяйства республики и наращивания объемов производства продукции АПК необходимо в текущем году предусмотреть в федеральном бюджете для Республики Дагестан дополнительно на финансирование мелиоративных мероприятий не менее 350 миллионов рублей", заключил заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов

 

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