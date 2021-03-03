ЗАМАНА - Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлил регистрацию

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлил регистрацию

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03 марта, 2021. Среда 08:21
Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлил регистрацию

Члены экспертного совета отмечают повышенный интерес к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций» от профессионалов в данной сфере и по многочисленным просьбам продлевают срок приема заявок до 5 марта, сообщают организаторы.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлил регистрацию
Общество

На сегодняшний день, для участия в мероприятии зарегестрировались около десяти тысяч граждан со всех уголков страны.
Лидерами по количеству присланных анкет являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Подать заявку на участие в конкурсе можно на интернет-ресурсе лидерыинтернета.рф Последний день приема обращений 5 марта.
Напомним, главная задача конкурса сформировать кадровый резерв в сфере интернет-коммуникаций и региональных «цифровых» команд.

 

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