"Ни один человек на данный момент трубки не берет. Я понять не могу, что происходит. Это спланированный саботаж или обыкновенная неграмотность, некомпетентность сотрудников? задал вопрос Гладков на очередном заседании с членами правительства региона.
Также он отметил, что уже третий месяц не может добиться организации доступной, беспроблемной для граждан записи к нему на прием.
"Мне кажется, что ряд людей просто не хочет работать", заключил Гладков.
Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
- Автор Хадижат
- 03 марта, 2021. Среда 00:16
Временно исполняющий обязанности главы региона Белгородской области Вячеслав Гладков после многочисленных жалоб жителей решил провести эксперимент. Гладков попробовал записаться к себе на прием, но не сумел дозвониться.
"Ни один человек на данный момент трубки не берет. Я понять не могу, что происходит. Это спланированный саботаж или обыкновенная неграмотность, некомпетентность сотрудников? задал вопрос Гладков на очередном заседании с членами правительства региона.
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