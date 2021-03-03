ЗАМАНА - Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

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03 марта, 2021. Среда 00:16
Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Временно исполняющий обязанности главы региона Белгородской области Вячеслав Гладков после многочисленных жалоб жителей решил провести эксперимент. Гладков попробовал записаться к себе на прием, но не сумел дозвониться.

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
Общество

"Ни один человек на данный момент трубки не берет. Я понять не могу, что происходит. Это спланированный саботаж или обыкновенная неграмотность, некомпетентность сотрудников? задал вопрос Гладков на очередном заседании с членами правительства региона.
Также он отметил, что уже третий месяц не может добиться организации доступной, беспроблемной для граждан записи к нему на прием.
"Мне кажется, что ряд людей просто не хочет работать", заключил Гладков.

 

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