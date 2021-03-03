Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

"Ни один человек на данный момент трубки не берет. Я понять не могу, что происходит. Это спланированный саботаж или обыкновенная неграмотность, некомпетентность сотрудников? задал вопрос Гладков на очередном заседании с членами правительства региона.

Также он отметил, что уже третий месяц не может добиться организации доступной, беспроблемной для граждан записи к нему на прием.

"Мне кажется, что ряд людей просто не хочет работать", заключил Гладков.