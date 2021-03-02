Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Сочи

Рейс будет производиться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи в 18.00 и вылет из Махачкалы в 20.00. Время полета составит 1 час 5 минут.