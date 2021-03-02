ЗАМАНА - Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Сочи

Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Сочи

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02 марта, 2021. Вторник 16:37
Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Сочи

С 28 марта авиационная компания «Азимут» начинает постоянные перелеты из Сочи в Махачкалу.

Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Сочи
Общество

Рейс будет производиться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи в 18.00 и вылет из Махачкалы в 20.00. Время полета составит 1 час 5 минут.

 

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