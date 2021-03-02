ЗАМАНА - В Дагестане стартует работа образовательного проекта «SOFT-SKILLS SCHOOL»

В Дагестане стартует работа образовательного проекта «SOFT-SKILLS SCHOOL»

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02 марта, 2021. Вторник 15:37
В Дагестане стартует работа образовательного проекта «SOFT-SKILLS SCHOOL»

Сообщается, что работа площадки будет направлена на развитие профессиональных навыков и компетенций у представителей студенческого сообщества.

В Дагестане стартует работа образовательного проекта «SOFT-SKILLS SCHOOL»
Общество

«Образование в вузах, с каждым днем, к сожалению, все меньше отвечает реалиям современного рынка труда и потребностям бизнеса, выпуская минимум квалифицированных и подготовленных к работе кадров», подчеркивает руководитель проекта Осман Дадаев. По данным официального сайта Росстата на 2019 год, из 100% безработных в Дагестане 44,7% приходится на людей в возрасте от 20 до 29 лет. По словам Дадаева, в рамках проекта «SOFT-SKILLS SCHOOL» планируется проведение комплекса мастер-классов, семинаров, лекций и тренингов рамках школы и форума «Я будущее» по направлениям «Коммуникация», «Саморазвитие», «Мышление», «Управленческие навыки», «Саморазвитие» и «Проектные навыки».
К участию приглашаются дагестанские студенты от 18 и до 25 лет. Заявки принимаются до 13 марта. Участие в проекте бесплатное. Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.

 

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