Главная задача конкурса состоит в формировании штаба руководства, также в увеличении престижа и статуса форума в глазах молодёжи. Отбор проводится по следующим категориям: директор форума; руководитель образовательной программы; руководитель культурной, развлекательной и альтернативной программ форума; руководитель службы информационного обеспечения; руководитель службы по работе с почетными гостями; старший куратор и руководитель по вопросам логистики; руководитель штаба. Сообщается, что претендентами на выше обозначенные должности могут стать молодые люди в возрасте от 18 и до 35 лет. Подать заявку можно с помощью интернет-портала "Молодежь России". Конкурс на замещение вакантных должностей проходит в два этапа. Всем, кто пройдет первый, заочный этап, будет предоставлена возможность выступить перед комиссией и представить программу своей будущей работы в в качестве руководителя направления форума. Заявки принимайся до 1 апреля. С положением и анкетой потенциальные участники могут ознакомиться на сайте Минмолодежи.
Минмолодежи РД формирует состав дирекции форума «Каспий-2021»
- Автор Хадижат
- 02 марта, 2021. Вторник 14:35
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан запускает Республиканский конкурс на определение состава руководства Международного молодежного форума «Каспий-2021».
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