Минмолодежи РД формирует состав дирекции форума «Каспий-2021»

Главная задача конкурса состоит в формировании штаба руководства, также в увеличении престижа и статуса форума в глазах молодёжи. Отбор проводится по следующим категориям: директор форума; руководитель образовательной программы; руководитель культурной, развлекательной и альтернативной программ форума; руководитель службы информационного обеспечения; руководитель службы по работе с почетными гостями; старший куратор и руководитель по вопросам логистики; руководитель штаба. Сообщается, что претендентами на выше обозначенные должности могут стать молодые люди в возрасте от 18 и до 35 лет. Подать заявку можно с помощью интернет-портала "Молодежь России". Конкурс на замещение вакантных должностей проходит в два этапа. Всем, кто пройдет первый, заочный этап, будет предоставлена возможность выступить перед комиссией и представить программу своей будущей работы в в качестве руководителя направления форума. Заявки принимайся до 1 апреля. С положением и анкетой потенциальные участники могут ознакомиться на сайте Минмолодежи.