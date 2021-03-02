В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана

Согласно мнению Беляевой, в Республике Дагестан имеются затруднения с оказанием скорой мед поддержки, связанная с нехваткой специалистов а следовательно и бригад. «В текущее время у нас 189 бригад, хотя минимальная необходимость 262. Для того, чтобы укомплектовать необходимые 73 бригады нужно увеличить штат медицинских специалистов на 1095 единиц», сообщила руководитель Министерства, пояснив, что для увеличения штата ведомства необходимо согласование данного вопроса с Минфином России. Стоит отметить, что поднятые вопросы были поддержаны членами Комитета Совета Федерации по соцполитике и будут включены в проект постановления Совета Федерации ФС РФ.