ЗАМАНА - В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана

В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана

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02 марта, 2021. Вторник 14:09
В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана

С главным докладом  выступила временно исполняющая обязанности руководителя Минздрава Республики Дагестан Татьяна Беляева, акцентировавшая внимание на необходимости выделения дополнительных штатных единиц с целью закрытия закрытие нехватки в медицинских специалистах.

В Совете Федерации подняли вопрос о необходимости увеличения штатных единиц для службы скорой помощи Дагестана
Общество

Согласно мнению Беляевой, в Республике Дагестан имеются затруднения с оказанием скорой мед поддержки, связанная с нехваткой специалистов а следовательно и бригад. «В текущее время у нас  189 бригад, хотя минимальная необходимость 262. Для того, чтобы укомплектовать необходимые 73 бригады нужно увеличить штат медицинских специалистов на 1095 единиц», сообщила руководитель Министерства, пояснив, что для увеличения штата ведомства необходимо согласование данного вопроса с Минфином России. Стоит отметить, что поднятые вопросы были поддержаны членами Комитета Совета Федерации по соцполитике и будут включены в проект постановления Совета Федерации ФС РФ.

 

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