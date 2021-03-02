Отмечено, что после получения денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УЭБиПК МВД республики.
Сотрудник исправительной колонии в Дагестане задержан за взятку
- Автор Арслан
- 02 марта, 2021. Вторник 13:06
Сумма денежного вознаграждения, за которое сотрудник исправительной колонии предлагал местному жителю содействие в условно-досрочном освобождении осужденного лица, составляла 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СКР по РД.
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