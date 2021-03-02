ЗАМАНА - Сотрудник исправительной колонии в Дагестане задержан за взятку

Сотрудник исправительной колонии в Дагестане задержан за взятку

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02 марта, 2021. Вторник 13:06
Сотрудник исправительной колонии в Дагестане задержан за взятку

Сумма денежного вознаграждения, за которое сотрудник исправительной колонии предлагал местному жителю содействие в условно-досрочном освобождении осужденного лица, составляла 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СКР по РД.

Сотрудник исправительной колонии в Дагестане задержан за взятку
Общество

Отмечено, что после получения денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УЭБиПК МВД республики.

 

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