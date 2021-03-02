Самолеты будут летать по средам и воскресеньям.
Сочи с Махачкалой будет связано прямым авиасообщением
- Автор Арслан
- 02 марта, 2021. Вторник 12:27
Регулярные перелеты из Сочи в Махачкалу, как сообщает сетевое издание «Вести Сочи», будут осуществляться авиакомпанией «Азимут» с 28 марта.
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