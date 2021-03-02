ЗАМАНА - Общественники Дагестана озвучили свое мнение относительно Дней Республики Дагестан

Общественники Дагестана озвучили свое мнение относительно Дней Республики Дагестан

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02 марта, 2021. Вторник 10:58
Общественники Дагестана озвучили свое мнение относительно Дней Республики Дагестан

Свое мнение, как сообщает сетевое издание «Дагправда», выразили председатель дагестанского регионального отделения общероссийской общественной организация «Российский союз ветеранов» Маграм Алиджанов и председатель дагестанского республиканского союза профсоюзных организаций Абдулла Магомедов.

Общественники Дагестана озвучили свое мнение относительно Дней Республики Дагестан
Общество

Так, по их словам, мероприятия, посвященные Дням Дагестана, помогут развитию региона, так как к обсуждению проблем республиканского значения привлечены многие руководители федеральных органов власти.

«Это поможет жителям разных регионов лучше узнать друг друга, что важно с точки зрения дружбы народов нашей страны», - отметил Алиджанов.

Председатель дагестанского республиканского союза профсоюзных организаций отметил низкую заработную плату работников бюджетной сферы республики.

«Надеюсь, эта проблема сдвинется с мертвой точки после обсуждения на таком высоком уровне», - подытожил Абдулла Магомедов.

 

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