Общественники Дагестана озвучили свое мнение относительно Дней Республики Дагестан

Свое мнение, как сообщает сетевое издание «Дагправда», выразили председатель дагестанского регионального отделения общероссийской общественной организация «Российский союз ветеранов» Маграм Алиджанов и председатель дагестанского республиканского союза профсоюзных организаций Абдулла Магомедов.

Так, по их словам, мероприятия, посвященные Дням Дагестана, помогут развитию региона, так как к обсуждению проблем республиканского значения привлечены многие руководители федеральных органов власти.

«Это поможет жителям разных регионов лучше узнать друг друга, что важно с точки зрения дружбы народов нашей страны», - отметил Алиджанов.

Председатель дагестанского республиканского союза профсоюзных организаций отметил низкую заработную плату работников бюджетной сферы республики.

«Надеюсь, эта проблема сдвинется с мертвой точки после обсуждения на таком высоком уровне», - подытожил Абдулла Магомедов.