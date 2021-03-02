Так, по их словам, мероприятия, посвященные Дням Дагестана, помогут развитию региона, так как к обсуждению проблем республиканского значения привлечены многие руководители федеральных органов власти.
«Это поможет жителям разных регионов лучше узнать друг друга, что важно с точки зрения дружбы народов нашей страны», - отметил Алиджанов.
Председатель дагестанского республиканского союза профсоюзных организаций отметил низкую заработную плату работников бюджетной сферы республики.
«Надеюсь, эта проблема сдвинется с мертвой точки после обсуждения на таком высоком уровне», - подытожил Абдулла Магомедов.