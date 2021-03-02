ЗАМАНА - В Дербенте появится причал со стоянкой для пассажирских судов

В Дербенте появится причал со стоянкой для пассажирских судов

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02 марта, 2021. Вторник 10:40
В Дербенте появится причал со стоянкой для пассажирских судов

Пирс с причальной стенкой для приема пассажирских судов появится на набережной, о масштабных планах расширения которой заявил недавно глава города Рустамбек Пирмагомедов.

В Дербенте появится причал со стоянкой для пассажирских судов
Общество

По информации Мирмола, протяженность набережной, которая, по мнению градоначальника, может послужить целям развития туризма для всей России, составит 12 км.

 

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