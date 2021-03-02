ЗАМАНА - Заседания Комитетов по различным направлениям проведут в прямом эфире  

Заседания Комитетов по различным направлениям проведут в прямом эфире  

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02 марта, 2021. Вторник 09:07
Заседания Комитетов по различным направлениям проведут в прямом эфире  

Информационный ресурс Мирмол сообщает, что в рамках Дней Дагестана на просторах сети интернет можно будет посмотреть прямые трансляции по заседаниям двух профильных Комитетов.

Заседания Комитетов по различным направлениям проведут в прямом эфире  
Общество

В ходе прямого эфира обсудят аграрно-продовольственную политику, а также социальную политику с участием представителей Дагестана.

Начало трансляций в 10:00 часов.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

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