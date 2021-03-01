ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов утвердил состав рабочей группы по совершенствованию системы обращения с отходами

Абдулпатах Амирханов утвердил состав рабочей группы по совершенствованию системы обращения с отходами

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01 марта, 2021. Понедельник 22:02
Абдулпатах Амирханов утвердил состав рабочей группы по совершенствованию системы обращения с отходами

Сегодня,  Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел заседание на котором темой обсуждения стала организация работы по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Абдулпатах Амирханов утвердил состав рабочей группы по совершенствованию системы обращения с отходами
Общество

В рамках заседания был рассмотрен ход выполнения протокольных распоряжений, данных 16 февраля. Например, Республиканской службе по тарифам РД было поручено утвердить в установленном порядке тарифы по обращению с ТКО до 1 марта. Участники обсуждения также рассмотрели проект плана мероприятий по реализации местного проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Республике на 2021 год.

В рамках совещания,  Абдулпатах Амирханов утвердил состав межведомственной рабочей группы по улучшению системы обращения с отходами производства и употребления на территории региона. 

 

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