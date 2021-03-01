Абдулпатах Амирханов утвердил состав рабочей группы по совершенствованию системы обращения с отходами

Сегодня, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел заседание на котором темой обсуждения стала организация работы по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

В рамках заседания был рассмотрен ход выполнения протокольных распоряжений, данных 16 февраля. Например, Республиканской службе по тарифам РД было поручено утвердить в установленном порядке тарифы по обращению с ТКО до 1 марта. Участники обсуждения также рассмотрели проект плана мероприятий по реализации местного проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Республике на 2021 год.

В рамках совещания, Абдулпатах Амирханов утвердил состав межведомственной рабочей группы по улучшению системы обращения с отходами производства и употребления на территории региона.