В своем выступлении он обратил внимание участников мероприятия, что Дербент привлекает всеобщий интерес как туристическое направление, благодаря большому количеству исторических памятников, расположенных на его территории. Говоря о мероприятиях, которые вошли в комплексный план, Рустамбек Пирмагомедов подчеркнул, что в их составе строительство объектов социальной инфраструктуры: детских садов, новой городской больницы и спортивных сооружений.
Также предусматривается реконструкция Северных очистных сооружений.
Кроме того, мэр Дербенте представил планы по развитию городских территорий, озеленения и формирования удобной городской среды, строительства новой объездной дороги, обновления и переобустройства сети автодорог в городском образовании. Подробнее читайте по ссылке
Вопросы комплексного развития Дербента рассмотрены на заседании в Совете Федерации РФ
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 20:43
Вопросы комплексного развития Дербента на период 2021-2025 годов сегодня были рассмотрены на совещании в Совете Федерации РФ. Подробнее о планах в этом направлении рассказал в рамках заседания глава городской администрации Рустамбек Пирмагомедов.
В своем выступлении он обратил внимание участников мероприятия, что Дербент привлекает всеобщий интерес как туристическое направление, благодаря большому количеству исторических памятников, расположенных на его территории. Говоря о мероприятиях, которые вошли в комплексный план, Рустамбек Пирмагомедов подчеркнул, что в их составе строительство объектов социальной инфраструктуры: детских садов, новой городской больницы и спортивных сооружений.
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