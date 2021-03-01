ЗАМАНА - Малик Баглиев в рамках совещания в Совете Федерации предложил создать реестр оползневых территорий Дагестана

Малик Баглиев в рамках совещания в Совете Федерации предложил создать реестр оползневых территорий Дагестана

Автор
01 марта, 2021. Понедельник 17:39
Малик Баглиев в рамках совещания в Совете Федерации предложил создать реестр оползневых территорий Дагестана

Врио руководителя Министерства строительства РД Малик Баглиев в процессе совещания Комитета Совета Федерации ФС РФ сообщил, что в республике расположено большое количество небезопасных оползневых территорий.

Малик Баглиев в рамках совещания в Совете Федерации предложил создать реестр оползневых территорий Дагестана
Общество

В целях пресечения чрезвычайных происшествий Баглиев предложил организовать регулярное наблюдение за небезопасными участками и держать под контролем эти районы.
С этой целью, согласно мнению руководителя Минстроя региона, нужно составить реестр таковых зон и отслеживать их состояние. «Это позволит оорганам государственной власти оперативно принимать решения в случае появления небезопасной ситуации на территории Республики Дагестан», подчеркнул Малик Баглиев.

Напомним, что в рамках Дней Республики Дагестан с 1 по 3 марта будут обсуждаться самые актуальные вопросы по развитию республики.

Подробнее читайте по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top