Малик Баглиев в рамках совещания в Совете Федерации предложил создать реестр оползневых территорий Дагестана

Врио руководителя Министерства строительства РД Малик Баглиев в процессе совещания Комитета Совета Федерации ФС РФ сообщил, что в республике расположено большое количество небезопасных оползневых территорий.

В целях пресечения чрезвычайных происшествий Баглиев предложил организовать регулярное наблюдение за небезопасными участками и держать под контролем эти районы.

С этой целью, согласно мнению руководителя Минстроя региона, нужно составить реестр таковых зон и отслеживать их состояние. «Это позволит оорганам государственной власти оперативно принимать решения в случае появления небезопасной ситуации на территории Республики Дагестан», подчеркнул Малик Баглиев.

Напомним, что в рамках Дней Республики Дагестан с 1 по 3 марта будут обсуждаться самые актуальные вопросы по развитию республики.

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