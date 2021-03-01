Уточним, что при этом профессия и должность у них могут быть идентичны. К такому выводу пришли работники сервиса по подбору кадров hh.ru. Они сообщили, что средний доход мужчины в Республике Дагестан составляет 30 тысяч рублей. Женщины, соответственно 25 тысяч рублей. В среднем, в Российской Федерации разница между окладами мужчин и женщин не составляет более 12 тысяч рублей. Исключение составляет Северная Осетия-Алания, где сайтом hh.ru зафиксирована разница в более 14 тысяч рублей.
Мужчины в Дагестане при схожей профессии получают на 5 тысяч рублей больше женщин
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 16:24
В Республике Дагестан в среднем заработная плата мужчины на 5 тысяч рублей выше, нежели у женщины.
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