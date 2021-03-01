В рамках заседания, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев обратил внимание на проблему канализационных стоков в Махачкале и Каспийске. По его словам, решением проблемы канализационных стоков в крупных Дагестана должен стать коллектор.
Он уточнил, что на данный момент построено около 65% от полной длины коллектора, однако ГВСУ-4 Минобороны РФ, отвечающая за завершение строительства коллектора признало 7 километров из уже готовых 9,7 непригодными. Напомним, что проблемы со стоками в городах Дагестана способствуют загрязнению Каспийского моря а следовательно, отрицательно влияет на экологическую ситуацию и мешает развитию туристической отрасли. По словам Эмеева, загрязнение Каспийского моря в прибрежной полосе этих городов превышает норму в 30 раз.
Батыр Эмеев: "Решением проблемы канализационных стоков в крупных Дагестана должен стать коллектор"
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 16:06
В Москве проходит расширенное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера: «О механизмах решения некоторых проблем социально-экономического развития Республики Дагестан».
В рамках заседания, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев обратил внимание на проблему канализационных стоков в Махачкале и Каспийске. По его словам, решением проблемы канализационных стоков в крупных Дагестана должен стать коллектор.
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