Батыр Эмеев: "Решением проблемы канализационных стоков в крупных Дагестана должен стать коллектор"

В рамках заседания, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев обратил внимание на проблему канализационных стоков в Махачкале и Каспийске. По его словам, решением проблемы канализационных стоков в крупных Дагестана должен стать коллектор.

Он уточнил, что на данный момент построено около 65% от полной длины коллектора, однако ГВСУ-4 Минобороны РФ, отвечающая за завершение строительства коллектора признало 7 километров из уже готовых 9,7 непригодными. Напомним, что проблемы со стоками в городах Дагестана способствуют загрязнению Каспийского моря а следовательно, отрицательно влияет на экологическую ситуацию и мешает развитию туристической отрасли. По словам Эмеева, загрязнение Каспийского моря в прибрежной полосе этих городов превышает норму в 30 раз.