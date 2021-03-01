Дагестан получил от Ставропольского края 20 мусоровозов

Двадцать мусоровозов получил Дагестан от Ставропольского края, по просьбе врио главы республики Сергея Меликова. Также в республику прибыл для обмена опытом представитель регионального оператора ЭкоЦентр и Инвестпром Дмитрий Баринов.

По его словам, временным региональным операторам будет оказана всяческая поддержка. Главное наладить бесперебойную работу со сбором мусора. Часть техники в Каспийск, остальная будет в Махачкале работать. Мы планируем поддерживать, помогать в организации, налаживании процесса, приблизительно год отметил Дмитрий Баринов. Отметим, что в планах у руководства Дагестана и регионального оператора наладить ситуацию с полигонами и с мусоросортировочным заводом. "В настоящий мы момент подбирается земельный участок для строительства будущего полигона, также проектируются мусоросортивочные комплексы. Планируется еще один построить в этом году. Работу ведем в этом направлении", заключил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Заур Римиханов.

Вывозить мусор в дагестанской столице с 1 марта будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами по обращению с отходами это «Махачкала-1» и МБУ «Служба городского сервиса». В их распоряжении более 80 единиц спецтехники. Бытовые отходы они будут доставлять на полигон «Гринтау» в Избербаше.