ЗАМАНА - Дагестан получил от Ставропольского края 20 мусоровозов

Дагестан получил от Ставропольского края 20 мусоровозов

Автор
01 марта, 2021. Понедельник 15:15
Дагестан получил от Ставропольского края 20 мусоровозов

Двадцать мусоровозов получил Дагестан от Ставропольского края, по просьбе врио главы республики Сергея Меликова. Также в республику прибыл для обмена опытом представитель регионального оператора ЭкоЦентр и Инвестпром Дмитрий Баринов.

Дагестан получил от Ставропольского края 20 мусоровозов
Общество

По его словам, временным региональным операторам будет оказана всяческая поддержка. Главное наладить бесперебойную работу со сбором мусора. Часть техники в Каспийск, остальная будет в Махачкале работать. Мы планируем поддерживать, помогать в организации, налаживании процесса, приблизительно год отметил Дмитрий Баринов. Отметим, что в планах у руководства Дагестана и регионального оператора наладить ситуацию с полигонами и с мусоросортировочным заводом. "В настоящий мы момент подбирается земельный участок для строительства будущего полигона, также проектируются мусоросортивочные комплексы. Планируется еще один построить в этом году. Работу ведем в этом направлении", заключил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Заур Римиханов.

Вывозить мусор в дагестанской столице с 1 марта будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами по обращению с отходами это «Махачкала-1» и МБУ «Служба городского сервиса». В их распоряжении более 80 единиц спецтехники. Бытовые отходы они будут доставлять на полигон «Гринтау» в Избербаше.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top