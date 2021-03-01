ЗАМАНА - Общественная приемная по вопросам ЖКХ проходит в Дагестане с 1 по 5 марта

Общественная приемная по вопросам ЖКХ проходит в Дагестане с 1 по 5 марта

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01 марта, 2021. Понедельник 13:48
Общественная приемная по вопросам ЖКХ проходит в Дагестане с 1 по 5 марта

С 1 по 5 марта в республике общественная приемная "Единой России" проведет прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. "Отвечать на вопросы заявителей будут депутаты, представители Комитета Народного Собрания РД по строительству, ЖКХ, транспорту и связи, Госжилинспекции РД", сообщается в публикации.

Общественная приемная по вопросам ЖКХ проходит в Дагестане с 1 по 5 марта
Общество

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, прием граждан будет осуществляться в дистанционном режиме с 10.00 до 16.00.

Для того, чтобы задать свой вопрос или обратить внимание на проблему, обратившись на текущей неделе по телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94 и 67-30-51 с 10 до 16 часов.

 

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