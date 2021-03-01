В Дагестане намечается выставка «Моя Родина – Дагестан»

К участию в выставке, в экспозицию которой, по данным издания «Ёлдаш», войдут портреты, исторические фотографии, пейзажи и многое другое, приглашаются профессиональные фотографы, фотолюбители, школьники, а также хранители архивных фотографий.

Прием заявок на участие уже стартовал и продлится до 20 апреля.

Желающие могут отправить заявку на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .