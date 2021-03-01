ЗАМАНА - В Дагестане намечается выставка «Моя Родина – Дагестан»

В Дагестане намечается выставка «Моя Родина – Дагестан»

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01 марта, 2021. Понедельник 13:26
В Дагестане намечается выставка «Моя Родина – Дагестан»

 

К участию в выставке, в экспозицию которой, по данным издания «Ёлдаш», войдут портреты, исторические фотографии, пейзажи и многое другое, приглашаются профессиональные фотографы, фотолюбители, школьники, а также хранители архивных фотографий.

В Дагестане намечается выставка «Моя Родина – Дагестан»
Общество

Прием заявок на участие уже стартовал и продлится до 20 апреля.

Желающие могут отправить заявку на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

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