В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что деньги были похищены после того как был заключен контракт на капитальный ремонт подводящего водопровода к селению Сильта, однако отремонтирован он был за счет добровольных пожертвований жителей села.
Гендиректор в Дагестане заподозрен в хищении больших денег
- Автор Арслан
- 01 марта, 2021. Понедельник 11:32
Полтора миллиона рублей, похищенные генеральным директором подрядной организации в Гунибском районе, были предназначены на ремонт водопровода в муниципалитете.