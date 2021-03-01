ЗАМАНА - Гендиректор в Дагестане заподозрен в хищении больших денег

Гендиректор в Дагестане заподозрен в хищении больших денег

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01 марта, 2021. Понедельник 11:32
Гендиректор в Дагестане заподозрен в хищении больших денег

Полтора миллиона рублей, похищенные генеральным директором подрядной организации в Гунибском районе, были предназначены на ремонт водопровода в муниципалитете.

Гендиректор в Дагестане заподозрен в хищении больших денег
Общество

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что деньги были похищены после того как был заключен контракт на капитальный ремонт подводящего водопровода к селению Сильта, однако отремонтирован он был за счет добровольных пожертвований жителей села.

 

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