Гендиректор в Дагестане заподозрен в хищении больших денег

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что деньги были похищены после того как был заключен контракт на капитальный ремонт подводящего водопровода к селению Сильта, однако отремонтирован он был за счет добровольных пожертвований жителей села.