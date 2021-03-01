Современное здание учебного заведения рассчитано на 320 учащихся. «Жители населенного пункта выражаютискреннюю благодарность Главе государства Владимиру Путину, благодаря которому проходит работа по данной программе. Также руководству республики, поддержавшему нашу стройку и главе района Фариду Ахмедову", подчеркивает глава сельского поселения Ахмед Халилов.
Отметим, что кроме трехсменного режима обучения, проблемой Оружбинской школы было и аварийное состояние здания.
В Магарамкентском районе готовится к сдаче новая школа
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 08:13
В поселке Оружба Магарамкентского района подступает к окончанию стройку школы по общегосударственной программе «Устранение трехсменного режима обучения».
Современное здание учебного заведения рассчитано на 320 учащихся. «Жители населенного пункта выражаютискреннюю благодарность Главе государства Владимиру Путину, благодаря которому проходит работа по данной программе. Также руководству республики, поддержавшему нашу стройку и главе района Фариду Ахмедову", подчеркивает глава сельского поселения Ахмед Халилов.
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