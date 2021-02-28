ЗАМАНА - Тему природных ресурсов Дагестана обсудят в Совете Федерации ФС РФ

Тему природных ресурсов Дагестана обсудят в Совете Федерации ФС РФ

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28 февраля, 2021. Воскресенье 13:08
Тему природных ресурсов Дагестана обсудят в Совете Федерации ФС РФ

Временно исполняющий обязанности руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов в составе дагестанской делегации будет участвовать в Днях Республики Дагестан в Совете Федерации ФС РФ, которые пройдут с 1 по 3 марта в столице России.

Тему природных ресурсов Дагестана обсудят в Совете Федерации ФС РФ
Общество

В рамках программы Дней намечено расширенное совещание Комитета Совета Федерации ФС России по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В процессе совещания запланировано рассмотреть вопросы развития агропромышленного комплекса региона, также увеличения продуктивности природопользования в северной зоне республики, богатой минерально-сырьевыми ресурсами.

Обсуждая проведение Дней Республики Дагестан в Совете Федерации Рахман Гамидов подчеркнул, что для республики это отличная возможность рассказать о трудностях и достижениях на федеральном уровне.

 

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