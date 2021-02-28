ЗАМАНА - Дни Дагестана в Совете Федерации: аграрно-продовольственная программа

Дни Дагестана в Совете Федерации: аграрно-продовольственная программа

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28 февраля, 2021. Воскресенье 12:35
Дни Дагестана в Совете Федерации: аграрно-продовольственная программа

В рамках празднования 100-летия образования ДАССР в Совете Федерации ФС РФ с 1 по 3 марта пройдут Дни Республики Дагестан. Ведомства и учреждения нашей республики подготовили программы по презентации финансового, общественного, культурного и туристического потенциала Республики Дагестан.

Дни Дагестана в Совете Федерации: аграрно-продовольственная программа
Общество

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, участие в обсуждении вопросов развития агропромышленного комплекса на заседаниях СФ примут участие заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов.

Республика в последние несколько лет показывает отличные показатели в отраслях животноводства, виноградарства, садоводства, овощеводства, рисоводства. Рассмотрение на высочайшем государственном уровне ведущих направлений развития региона, также и в сфере АПК, дадут надежду на последующую поддержку Федерального Центра в решении нагревших социально-экономических вопросов.

 

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