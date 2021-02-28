Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, участие в обсуждении вопросов развития агропромышленного комплекса на заседаниях СФ примут участие заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов.
Республика в последние несколько лет показывает отличные показатели в отраслях животноводства, виноградарства, садоводства, овощеводства, рисоводства. Рассмотрение на высочайшем государственном уровне ведущих направлений развития региона, также и в сфере АПК, дадут надежду на последующую поддержку Федерального Центра в решении нагревших социально-экономических вопросов.