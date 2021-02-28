Дни Дагестана в Совете Федерации Федерального Собрания РФ - большая честь для всех нас

Заместитель Председателя НС РД Камил Давдиев в комментарии для СМИ обозначил ряд вопросов, которые планируется обсудить в рамках данного мероприятия. Он уточнил, что для Республики Дагестан возможность быть представленным в Совете Федерации в 2021 году свидетельствует об особенном внимании руководства государства к региону, о поддержке политики, проводимой Главой Дагестана Сергеем Меликовым и его командой.

"В 5 комитетах Совета Федерации будут обсуждаться животрепещущие для нашей республики проблемные вопросы социально-экономического характера, которые связаны с развитием Республики Дагестан. Идет речь о обустройстве автодорог в обход Махачкалы и Дербента, развитии этого уникального города, переобустройстве аэродрома «Уйташ», решении экологических вопросов. Особенное внимание планируется уделить развитию виноградарческого комплекса, повышению его доходной базы, созданию новых рабочих мест. Принципиально, что и на трудностях туристического комплекса и незавершенного строительства будет сделан упор. Финансовая поддержка и внимание к этим вопросам сделает возможным их решение в ближайшие 3-5 лет. Без всякого сомнения, можно говорить о скорых положительных переменах в регионе по итогам Дней Республики Дагестан в Совете Федерации. Это большая честь для всех нас, надежда на светлое будущее поколения наших детей и развитие социально-экономической сферы региона", заключил Давдиев.