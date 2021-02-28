Продвижение нашей продукции принесет подобающий эффект

Профессор, ведущий научный сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства, председатель Общественного совета при Министерстве экономики РД Шахмардан Мудуев прокомментировал для СМИ перспективы и возможные результаты от проведения Дней Республики Дагестан в Совете Федерации РФ.

Стоит ожидать хороших перемен от новых, финансовых и, что важно, культурных связей. Республика Дагестан представит себя во всем культурном многообразии, продемонстрирует быт наших народов, поделится своей уникальной, неподражаемой энергетикой. Мы просто должны применять все возможности для продвижения региона как достойного и конкурентоспособного бренда не исключительно российского, а уже и мирового масштаба.

Продвижение нашей продукции, демонстрация финансового, культурного и туристического потенциала при грамотной подаче принесут подабающий эффект, позволят привлечь вложения в разные сферы.

Непременно, много вопросов в индустрии, в остальных экономических сферах. То, что разговор на данную тему выноситься на общегосударственный уровень, вселяет определенные надежды.

Принципиально держать в голове, что, вне зависимости от того, какую помощь предоставляет Федеральный Центр, нам самим нужно плодотворно работать над развитием родного края.