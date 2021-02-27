ЗАМАНА - Новый железнодорожный маршрут свяжет Сочи, Грозный, Махачкалу и Дербент

Новый железнодорожный маршрут свяжет Сочи, Грозный, Махачкалу и Дербент

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27 февраля, 2021. Суббота 10:50
Новый железнодорожный маршрут свяжет Сочи, Грозный, Махачкалу и Дербент

Министерство туризма Чеченской республики и РЖД проводят работу над вариантами возобновления постоянного железнодорожного сообщения между Грозным и Сочи.

Новый железнодорожный маршрут свяжет Сочи, Грозный, Махачкалу и Дербент
Общество

Сообщается, что будет возобновлён маршрут Адлер-Грозный-Дербент, главная цель которого популяризация туризма в Чеченской республике и в целом Северо-Кавказском регионе.

«Мы очень хотим, чтобы туристы, прибывающие в Сочи и Адлер, могли посетить Северный Кавказ, а особенно Грозный и Дербент», подчеркнул глава министерства республики по туризму Муслим Байтазиев.

Руководитель региональной службы Северо-Кавказской железной дороги дороги Ольга Поспелова отметила, что Северный Кавказ занимает третью строку по числу ЖД перевозок, а значит, это направление имеет все перспективы для того, чтобы стать востребованным.

 

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