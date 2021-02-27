Сергей Меликов предостерёг медработников от случаев коррупции

«По моему распоряжению проведен мониторинг ситуации, который связан с коррупциогенными факторами в республике. На одном из первых мест оказание мед поддержки на уровне первичного звена. Записаться к доктору, получить врачебную помощь, справку, лечь в стационар все это стоит средств. До чего мы дошли?! За назначение на пост необходимо заплатить средства и не принципиально, специалист ты или нет. За продвижение по службе необходимо заплатить и не принципиально, достоин ты этого либо нет. Позже эти средства необходимо возвратить», цитирует слова Сергея Меликова пресс-служба главы Дагестана.

Сергей Меликов заключил: "Если хоть один факт подобных действий подтвердится, вы не просто не будете больше работать, вам придется поменять образ жизни с вольного на невольный».