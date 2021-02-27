ЗАМАНА - Сергей Меликов предостерёг медработников от случаев коррупции

Сергей Меликов предостерёг медработников от случаев коррупции

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27 февраля, 2021. Суббота 10:35
Сергей Меликов предостерёг медработников от случаев коррупции

За коррупцию медицинские специалисты могут поменять собственный образ жизни с вольного на невольный, сообщил руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов на прошедшей коллегии Минздрава РД.

Сергей Меликов предостерёг медработников от случаев коррупции
Общество

«По моему распоряжению проведен мониторинг ситуации, который связан с коррупциогенными факторами в республике. На одном из первых мест оказание мед поддержки на уровне первичного звена. Записаться к доктору, получить врачебную помощь, справку, лечь в стационар все это стоит средств. До чего мы дошли?! За назначение на пост необходимо заплатить средства и не принципиально, специалист ты или нет. За продвижение по службе необходимо заплатить и не принципиально, достоин ты этого либо нет. Позже эти средства необходимо возвратить», цитирует слова Сергея Меликова пресс-служба главы Дагестана.

Сергей Меликов заключил: "Если хоть один факт подобных действий подтвердится, вы не просто не будете больше работать, вам придется поменять образ жизни с вольного на невольный».

 

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