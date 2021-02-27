Мероприятия по сохранению лесов в текущем году проведут в Дагестане

Уточни, в рамках этого национального проекта в республике реализуется пять региональных проектов: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (проект реализован), «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов». К реализации 2-ух последних запланировано приступить в 2023 году.

В этом году, выделение денежных средств предусмотрено лишь по региональному проекту «Сохранение лесов». В его рамках, намечено приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, а также проведение мероприятий по заготовке семян и лесовосстановлению.

В работе над общегосударственным проектом «Чистая страна» предусматривается восстановление территории свалок ТБО в черте городов, за счет средств федерального бюджета. На 2023 год запланировано восстановить территорию свалок в Дагестанских Огнях, а уже в на 2024 год в таких городах как Каспийск, Буйнакск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт.

Владимир Лемешко поручил главам администраций городских округов подготовить для данной работы нужную документацию.

Участники совещания также затронули вопросы, обозначенные Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергеем Меликовым 17 февраля на расширенном совещании Кабинета министров региона по ситуации с обращением с ТКО.