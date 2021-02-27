Врачи Санавиации Дагестана спасли жизнь ребенку в Бабаюрте

Сообщается, что травму ребенок получил в результате падения с полутораметровой высоты головой на бетон. После того как у пострадавшего начались проявления ЧМТ (потеря сознания, расфокусировка зрения и т.д.), родители обратились в медицинское учреждение.

Сил местных профессионалов для оказания мед поддержки было недостаточно. На помощь сотрудникам вертолетом Санитарной авиации вылетели реаниматологи столичных ЛПУ», сообщается в публикации.

В пресс-центре Минздрава Дагестана подчеркнули, что в 2020 году при помощи «воздушной скорой» было спасено 32 малыша.