ЗАМАНА - Врачи Санавиации Дагестана спасли жизнь ребенку в Бабаюрте

Врачи Санавиации Дагестана спасли жизнь ребенку в Бабаюрте

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27 февраля, 2021. Суббота 10:24
Врачи Санавиации Дагестана спасли жизнь ребенку в Бабаюрте

Врачи Санитарной авиации РД спасли жизнь ребенку, который получил черепно-мозговую травму в Бабаюртовском районе.

Врачи Санавиации Дагестана спасли жизнь ребенку в Бабаюрте
Общество

Сообщается, что травму ребенок получил в результате падения с полутораметровой высоты головой на бетон. После того как у пострадавшего начались проявления ЧМТ (потеря сознания, расфокусировка зрения и т.д.), родители обратились в медицинское учреждение.
Сил местных профессионалов для оказания мед поддержки было недостаточно. На помощь сотрудникам вертолетом Санитарной авиации вылетели реаниматологи столичных ЛПУ», сообщается в публикации.
В пресс-центре Минздрава Дагестана подчеркнули, что в 2020 году при помощи «воздушной скорой» было спасено 32 малыша.

 

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